Большунов второй год подряд выиграл общий зачет «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в общем зачете многодневки «Тур де Ски», которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спортсмен выиграл эти соревнования второй раз подряд. Второе место в общем зачете занял француз Морис Манифика, третье — еще один россиянин Денис Спицов.

По итогам гонки с масс-старта на 10 км свободным стилем лыжник сохранил добытое на предыдущих этапах преимущество и пришел к финишу вторым. Первое место занял Денис Спицов, преодолевший дистанцию за 32 мин. 41 сек. Александр Большунов отстал от него на 13,3 сек., замкнул тройку призеров Морис Манифика (+15,2).

Среди женщин на «Тур де Ски» лучший результат среди россиянок показала Юлия Ступак. Она заняла второе место в общем зачете.