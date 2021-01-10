Россиянка Ступак стала второй в общем зачете «Тур де Ски»

Россиянка Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете лыжной многодневки «Тур де Ски». Первое место досталось американке Джессике Диггинс — она впервые стала победительницей многодневки. На втором месте шведка Эбба Андерсон. Еще одна россиянка, Татьяна Сорина, заняла четвертое место.

Воскресный масс-старт на 10 км выиграла шведка Эбба Андерссон с результатом 36 минут 45,6 секунды, второе место заняла Джессика Диггинс (+9,2 секунды), третье — француженка Дельфин Клодель (+32,6). Юлия Ступак пришла к финишу четвертой (+40).