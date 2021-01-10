Путин провел совещание по карабахскому урегулированию

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования. Также на нем обсудили ситуацию на Южном Кавказе и обеспечение безопасности на праздниках.

В совещании участвовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин. Детали совещания пресс-служба Кремля не раскрывает.

Сегодня стало известно, что господин Путин пригласил в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трехсторонние переговоры пройдут завтра, 11 января. Лидеры трех стран обсудят реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

В Нагорном Карабахе в конце сентября обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией. 10 ноября стороны при поддержке России подписали соглашение о прекращении огня. Договоренность предполагала, в частности, передачу части территорий Азербайджану и введение в Карабах российских миротворцев.

О последствиях конфликта читайте в публикации “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».