Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Карабаху

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном предстоящую трехстороннюю встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении, которая пройдет 11 января в Москве. Господин Макрон поддержал усилия России по урегулированию конфликта в регионе.

«Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также президенты поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее Владимир Путин пригласил в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры трех стран обсудят реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года.

В Нагорном Карабахе в конце сентября обострился военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. В ноябре стороны при поддержке России подписали мирное соглашение. Оно предполагает передачу Баку значительной части территорий региона, ввод российских миротворцев и обмен пленными. В Армении после этого начались протесты.

О ситуации в Карабахе — в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».