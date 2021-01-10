После пожара в нелегальном доме престарелых тюменские власти начали выявлять подобные объекты

Власти Тюменской области будут выявлять нелегальные частные дома престарелых. По поручения губернатора Александра Моора, к этой работе будут подключены органы здравоохранения, муниципальные власти и полиция. «Необходимо наладить оперативное межведомственное взаимодействие. У нас нет задачи закрыть такие учреждения, но их работа должна быть законной, прозрачной и безопасной»,— заявил господин Моор на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщили в региональном оперштабе, в сгоревшем жилом здании мог располагаться нелегальный частный дом престарелых. Начальник регионального управления МЧС Артур Хачатрян уточнил, что в Росреестре по адресу, где произошел пожар, числится частный жилой дом, но каких-либо юридических лиц или индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано.

По словам заместителя министра МЧС РФ — главного госинспектора РФ по пожарному надзору генерал-лейтенанта Анатолия Супруновского, в последнее время в России участились пожары в жилых домах, используемых для оказания социальных услуг для пожилых людей. «Зачастую данные услуги оказываются с нарушениям правил пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям»,— отметил господин Супруновский, предложив властям Тюменской области поддержать инициативу МЧС РФ о лицензировании данного вида деятельности.

«Помещения, в которых часто располагаются незарегистрированные дома престарелых, являются частной собственностью. Проверку деятельности таких учреждений провести невозможно из-за того, что данная деятельность не подпадает под лицензирование»,— пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Напомним, пожар произошел 9 января в частном доме на улице Трактовая в поселке Боровский. В огне погибли семь маломобильных пожилых людей. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане. СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи уже задержали хозяйку частного дома престарелых.