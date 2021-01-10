Все погибшие в доме престарелых в Тюменской области были пожилыми людьми

Семь человек, погибших накануне в частном доме престарелых в Тюменской области, были пожилыми людьми. «Список погибших установлен. Это все пожилые люди»,— сообщили ТАСС в пресс-службе СКР. Имена погибших не разглашаются.

Напомним, пожар произошел 9 января в частном жилом доме на улице Трактовая в поселке Боровский. Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сотрудниками спасательных служб было установлено, но пожар начался с бани. Огонь перекинулся на остальные надворные постройки. Площадь пожара составила 200 кв. м, огонь повредил три надворные постройки и комнату на первом этаже жилого дома.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи уже задержали женщину, которая являлась владелицей дома и частного пансионата для пожилых людей. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование уголовного дела.