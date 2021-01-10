Причиной пожара в тюменском доме престарелых могло стать неосторожное обращение с огнем

Возгорание в нелегальном частном доме для престарелых в поселке Боровском Тюменской области, где накануне погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, пожар начался с бани и распространился на другие постройки. Помимо неосторожного обращения с огнем рассматриваются другие версии произошедшего.

Напомним, пожар произошел 9 января в частном жилом доме на улице Трактовая в поселке Боровский. Огнем были повреждены надворные постройки и комната на первом этаже жилого дома. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. На месте происшествия работали 55 человек и 21 единица техники, огонь удалось потушить через два часа после поступления сообщения о возгорании. В результате пожара семь человек погибли, один получил травмы.

Позднее стало известно, что в частном доме находился нелегальный дом престарелых. Первый отдел по расследованию особо важных дел по факту пожара возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), а также по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи уже задержали женщину, которая являлась владелицей дома и частного пансионата для пожилых людей.