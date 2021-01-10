Правительство в 2021 году планирует внести в Госдуму 153 законопроекта

В 2021 году правительство намерено разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта. Они включены в план, который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
План состоит из шести блоков:
- первый нацелен на создание условий для экономического роста;
- второй ориентирован на цифровизацию и научно-техническое развитие;
- третий подразумевает разработку законопроектов для стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики;
- четвертый блок посвящен развитию институтов социальной сферы и повышению качества жизни;
- пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития;
- шестой касается повышения качества государственного управления, это самый большой блок.
О работе Госдумы в 2020 году читайте в публикации “Ъ” «От бюджета до запрета».