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Правительство в 2021 году планирует внести в Госдуму 153 законопроекта

В 2021 году правительство намерено разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта. Они включены в план, который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

План состоит из шести блоков:

  • первый нацелен на создание условий для экономического роста;
  • второй ориентирован на цифровизацию и научно-техническое развитие;
  • третий подразумевает разработку законопроектов для стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики;
  • четвертый блок посвящен развитию институтов социальной сферы и повышению качества жизни;
  • пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития;
  • шестой касается повышения качества государственного управления, это самый большой блок.

О работе Госдумы в 2020 году читайте в публикации “Ъ” «От бюджета до запрета».

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