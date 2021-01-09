Посольство РФ разъяснило новые правила перемещений по Индонезии

В новости с заголовком «Власти Индонезии разрешили перемещение внутри страны при наличии отрицательного теста на COVID-19», опубликованной сегодня, 9 января, в 12:00, содержалась ошибка. “Ъ” приносит читателям свои извинения. Въезд в Индонезию из других стран остается закрытым до 14 января.

Согласно правилам, изложенным посольством России в Индонезии, теперь поездки внутри страны, в том числе на остров Бали, разрешены при наличии отрицательного теста на коронавирус COVID-19. Правила действуют для тех, кто уже находится в стране.

Для авиаперелета на остров Бали требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком действия не более двух суток с даты получения либо экспресс-теста на антиген (rapid test antigen) сроком действия не более 24 часов с даты получения. Для въезда на Бали наземным или водным транспортом достаточно справки ПЦР-теста со сроком действия не более трех суток.

Выезд в другие регионы Индонезии разрешен при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком действия не более трех суток с даты получения либо экспресс-теста на антиген (rapid test antigen) сроком действия не более двух суток с даты получения. Дети до 12 лет от предоставления результатов диагностики освобождены. При совершении авиаперелетов по стране необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья пассажира e-HAC.