Россияне заняли второе и третье места в спринте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Глеб Ретивых пришел вторым в спринте классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме. Гонку выиграл швед Оскар Свенссон. Третье место занял российский спортсмен Александр Большунов.

Свенссон показал время 3 минуты 19,83 секунды, Ретивых +0,24, Большунов +0,32. Еще один россиянин Артем Мальцев пришел шестым.

Ранее сегодня российская биатлонистка Светлана Миронова финишировала четвертой в гонке преследования на «Тур де Ски». Ее опередили норвежки Тириль Экхофф, Марте Рёйселанн и австрийка Лиза Тереза Хаузер.

6 января россияне заняли первые пять мест в гонке преследования классическим стилем на «Тур де Ски». Гонку выиграл Александр Большунов. 5 января россияне заняли пять первых мест в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Кроме того, российская лыжница Юлия Ступак выиграла в гонке преследования классическим стилем.