В Норильске 10 января объявлен днем траура по погибшим под лавиной

И. о. главы Норильска Андрей Малков подписал распоряжение об объявлении 10 января днем траура по трем погибшим в результате схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная». Администрация города и Норильский городской совет депутатов выразили соболезнования родственникам погибших.

«В день траура будут приспущены флаги города Норильска. Администрации города Норильска поручено отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач»,— сообщается на сайте городской администрации.

Лавина сошла на курорт вечером 8 января. Погибли трое: мужчина, женщина и малолетний ребенок. Удалось спасти подростка, он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии с переломами и обморожением. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура начала проверку.

Подробности — в материале “Ъ” «Делом занесло».