Дуров заявил о распространяемых ботами слухах о Telegram

Изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp ускорило рост числа пользователей Telegram, заявил основатель Telegram Павел Дуров. Он заявил, что на фоне миграции пользователей боты начали редактировать страницу о WhatsApp в «Википедии» и распространять слухи о работе Telegram.

«Судя по всему, WhatsApp от Facebook прибег к тайному маркетингу. Недавно редакторы "Википедии" обнаружили несколько ботов, которые за деньги добавляли пристрастную информацию в статью о WhatsApp в "Википедии". Мы также обнаружили ботов, которые распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях»,— написал господин Дуров в своем канале в Telegram. По его словам, через боты распространяются три мифа о мессенджере: «исходный код Telegram не открытый», «Telegram — русский» и «Telegram не зашифрован».

Господин Дуров отметил, что все клиенты Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года, а все чаты в мессенджере шифруются с момента его запуска. Говоря о сообщениях о связях Telegram c Россией, он сказал, что у компании «нет серверов или офисов в России», а сам мессенджер был заблокирован в стране с 2018 по 2020 год. Напомним, причиной для блокировки был отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Роскомнадзор разблокировал Telegram в июне 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой.