Баку опроверг информацию о строительстве военных баз Турции в Азербайджане

Минобороны Азербайджана опровергло информацию СМИ о намерении Турции построить три авиабазы в стране. Анкара не комментировала публикацию.

«Распространившиеся об этом сообщения не соответствуют действительности»,— сказал журналистам руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы (цитата по ТАСС). Он добавил, что за исключением случаев, предусмотренных международными соглашениями, стороной которых является Азербайджан, размещение иностранных военных баз на своей территории выходит за рамки политики государства.

Несколько часов назад азербайджанское издание Haqqn со ссылкой на источники сообщило, что турецкие авиабазы планируется создать в городах Гянджа, Габала и Ленкорань. Позднее материал был удален с сайта издания.

О ситуации в регионе — в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».