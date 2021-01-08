США ввели санкции против главы шиитского народного ополчения Ирака

Министерство финансов США внесло в санкционный список главу шиитского народного ополчения «Хашд аш-Шааби» и бывшего советника премьер-министра Ирака по национальной безопасности Фалиха аль-Файяда. Он обвиняется в нарушении прав человека при разгоне иракских протестующих в конце 2019 года.

«Руководя и контролируя убийства мирных иракских демонстрантов, политики и боевики, связанные с Ираном, такие как Фалих аль-Файяд, ведут жестокую кампанию против иракской демократии и гражданского общества»,— цитирует ведомство слова главы Минфина Стивена Мнучина. Ранее Госдеп США обвинил господина аль-Файяда в нападении на посольство США в Багдаде.

Минфин США заявил, что Фалих аль-Файяд как лидер «Хашд аш-Шааби» поддерживал связь с командующим силами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани. Иранский генерал был убит 3 января 2020 года силами США.

Санкции США предполагают заморозку активов господина аль-Файяда, расположенных на территории США, а также запрет на въезд в страну. Также американским гражданам и компаниям запрещается вести бизнес с попавшим под санкции. Ограничения введены на основании «Глобального акта о правах человека имени Магнитского», принятого в США в 2016 году.

Протесты в Ираке продолжались с октября по декабрь 2019 года. Протестующие выступали против коррупции, безработицы, а также требовали отставки правительства. В протестах погибли более 250 человек, пострадали более 2 тыс. Во время протестов был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.

О стратегии США в регионе — в материале “Ъ” «Иран предупрежден и очень опасен».