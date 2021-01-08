В Краснодаре закроется еще один кинотеатр

В Краснодаре с 11 января 2021 года на неопределенный срок закрывается автокинотеатр, расположенный на ул. Уральской, 99. Об этом говорится в Instagram заведения.

«Мы уже давно думали над сменой формата автомобильного кинотеатра и сейчас это наиболее актуальный вопрос», – говорится в сообщении автокинотеатра.

Владельцы заведения не исключают, что кинотеатр в процессе смены формата также поменяет площадку.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодаре временно закрылся кинотеатр «Киномакс», расположенный в ТРЦ «Галерея». Согласно сообщению администрации, кинотеатр закрыт «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения».

Кинотеатры в Краснодарском крае возобновили свою работу с 31 декабря 2020 года. Ранее, 28 декабря соответствующее постановление подписала глава управления Роспотребнадзора Мария Потемкина. Кинотеатры не работали в регионе с 26 марта 2020 года.Позже работу кинотеатров официально разрешил и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Решение открыть кинотеатры он объяснил желанием властей региона удержать под контролем ситуацию с распространением коронавируса.

«Людям нужно будет куда-то пойти, поехать. Если мы ситуацию оставим такой, они сами найдут куда поехать и ситуация будет вообще неконтролируемой», – подчеркнул глава Краснодарского края.

Он добавил, что решение было принято после консультаций с руководством управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Алексей Белянин