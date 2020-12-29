Кондратьев объяснил решение открыть кинотеатры в Краснодарском крае

Решение открыть кинотеатры в Краснодарском крае связано с желанием властей региона удержать под контролем ситуацию с распространением коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации Кубани, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Впереди почти две недели каникул, людям нужно будет куда-то пойти, поехать. Если мы ситуацию оставим такой, они сами найдут куда поехать и ситуация будет вообще неконтролируемой», – подчеркнул глава Краснодарского края.

По словам господина Кондратьева, решение было принято после консультаций с руководством управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Также губернатор отметил, что посещение кинотеатра – чаще семейный отдых. С учетом этого, а также низкой загрузки залов, возможно открыть учреждения в условиях пандемии, считает он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, накануне, 28 декабря глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина подписала постановление, разрешающее кинотеатрам возобновить работу на Кубани с 31 декабря. В постановлении указано, что посещение кинотеатров допускается при условии загрузки зала не более 15%. Кинотеатры не работали в регионе с 26 марта 2020 года.

7 декабря 2020 года стало известно, что кубанские кинотеатры получат субсидии на возмещение части расходов из-за простоя в пандемию коронавируса. На эти цели предусмотрено 14,6 млн руб.

Алексей Белянин