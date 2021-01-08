08 января, пятница
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Пентагон обещает обеспечить мирную передачу власти Байдену

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер пообещал обеспечить мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену 20 января. Господин Миллер осудил штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

«Вчерашнее насилие в Капитолии было предосудительным и противоречило принципам конституции Соединенных Штатов <…> Я и мои подчиненные в министерстве обороны продолжаем исполнять наши обязанности в соответствии с нашей присягой и исполним соевременную мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января»,— говорится в заявлении господина Миллера в Twitter.

Напомним, после того, как Капитолий был очищен от протестующих накануне, Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Господин Трамп по-прежнему не согласен с их итогами, однако пообещал 20 января организованно передать власть новому главе государства.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».

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