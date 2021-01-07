Горбачев заявил об угрозе США из-за беспорядков в Капитолии

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что штурм Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа был «явно разработан заранее, и ясно, кем». По его мнению, произошедшее в США ставит под вопрос судьбу всего государства.

«Беспорядки — не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто»,— сказал господин Горбачев «Интерфаксу» и отметил, что беспорядки «поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства». «Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано»,— сказал он.

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. К утру 7 января, после ухода участников беспорядков из Капитолия, Конгресс утвердил победу избранного президента Джо Байдена. Господин Трамп заявил о готовности организованно передать власть 20 января.

Отметим, что господин Трамп в своем аккаунте в Twitter ретвитил своих сторонников, призывающих к митингу в Вашингтоне в день утверждения результатов голосования выборщиков. «Шестое января, увидимся в округе Колумбия!» — писал он 30 декабря. Вскоре после начала штурма он выпустил ролик, в котором призвал своих сторонников расходиться и при этом поддержал их. Facebook и Twitter удалили ролик и временно заблокировали аккаунты господина Трампа.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».