В Туапсе полицейские установили личности шести поджигателей леса

Сотрудники правоохранительных органов нашли шестерых подростков, из-за которых, по предварительным данным, 30 декабря начался лесной пожар, сообщает «Кубань-24». Площадь возгорания составила 1,2 га. Причина пожара – использование пиротехники.

Собранные материалы будут направлены сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы Туапсинского района ГУ МЧС России по краю.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 30 декабря на Кубани действовали четыре природных пожара – три в Туапсинском районе и один в Сочи. С огнем боролись 324 человека и 69 единиц техники. В тушении были задействованы вертолеты Ка-32 и Ми-8.

Андрей Ульченко