Глава Сочи заявил о намеренно совершенных поджогах в лесах курорта

Часть природных пожаров в лесах Сочи произошли из-за намеренных поджогов. Об этом на своей странице в Instagram заявил глава курорта Алексей Копайгородский.

«К сожалению, лесные пожары в Сочи продолжаются. По каждому факту работает следственная группа, которая установит точные причины произошедшего. Но уже на данный момент доподлинно известно, что не обошлось без намеренных поджогов. Те, кто совершает подобные действия, - преступники, и отвечать за содеянное им придётся по всей строгости закона», – заявил мэр города.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в настоящее время в Сочи действует два очага возгорания лесной подстилки – в Пластунке и Дагомысе. Площадь активного горения составляет 300 кв.м.

По данным на 13:00, в тушении возгораний принимают участие 85 человек и 17 единиц техники, из них от МЧС России 29 человека личного состава и семь единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров задействован вертолет КА-32 Южного АСЦ МЧС России. Произведен 21 сброс воды.

Алексей Белянин