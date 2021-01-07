07 января, четверг
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На Камчатке при обрушении льда на водопаде погиб один человек

Один человек погиб, трое получили травмы в результате обрушения льда на одном из водопадов Камчатки, сообщила пресс-служба МЧС России. Под завалами могут находиться незарегистрированные туристы.

«В настоящее время двое пострадавших доставлены в краевую больницу имени Лукашевского, один ребенок и один взрослый. Информации об их состоянии на эту минуту у нас нет»,— сказала ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Марина Волкова. Всего на данный момент из-под завалов извлечено четыре человека.

ЧП произошло на Вилючинском водопаде. Лед обрушился на группу туристов. По словам очевидцев, всего могли пострадать шесть человек. По факту произошедшего следствие начало доследственную проверку.

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