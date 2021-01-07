Несколько соратников Трампа могут уйти в отставку

Несколько близких соратников действующего президента США Дональда Трампа могут уйти в отставку на фоне протестов в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на источники. Речь идет о советнике по национальной безопасности Роберте О'Брайене, заместителе советника по национальной безопасности Мэтте Поттинджере и заместителе начальника штаба Крисе Лидделле.

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Ранее из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США. В Конгрессе в этот день должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. Господин Трамп результаты выборов не признает и заявляет о фальсификациях. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов, дебаты возобновились.