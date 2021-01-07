Помпео назвал штурм Капитолия неприемлемым

Госсекретарь США Майк Помпео считает неприемлемым штурм здания Капитолия протестующими. Он сказал, что поддерживает право людей на мирные протесты, и призвал привлечь преступников к ответственности.

«Штурм Капитолия США неприемлем. Беззаконие и беспорядки — здесь или где-либо в мире — всегда неприемлемы»,— написал господин Помпео в Twitter. Он добавил, что насилие недопустимо. «Давайте в кратчайшие сроки привлечем к ответственности преступников, участвовавших в этих беспорядках»,— написал госсекретарь.

6 января были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США из-за протестов в Вашингтоне. Сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. В этот день Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов в США. Президент призвал протестующих действовать мирно. Сейчас Капитолий освободили от демонстрантов.