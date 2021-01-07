Глава дипломатии ЕС назвал протесты в Вашингтоне осадой демократии

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель осудил протест по итогам президентских выборов в США и призвал соблюдать их результаты. Ранее сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотреть итоги выборов.

«На глазах у всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде,— написал господин Боррель в Twitter.— Это невиданная атака на демократию США, ее институты и верховенство закона. Это не Америка. Результаты выборов 3 ноября должны быть полностью соблюдены».

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В ходе протестов возле здания Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько офицеров. Один из них был доставлен в больницу. По информации источника телеканала PBS, одна женщина получила выстрел в грудь. Господин Трамп и победивший на президентских выборах кандидат от демократов Джозеф Байден призвали протестующих разойтись.