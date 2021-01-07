CNN: в протестах в Вашингтоне пострадало несколько полицейских

Несколько офицеров полиции пострадали в ходе протестов возле здания Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на источники. Один из них был доставлен в больницу, добавил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось об одной пострадавшей протестующей. По информации источника телеканала PBS, женщина получила выстрел в грудь. Она находится в критическом состоянии, сообщила The Guardian.

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Ранее сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Они требуют пересмотреть итоги выборов. Отметим, что в Вашингтон по указанию господина Трампа направляются солдаты Национальной гвардии. 200 из них направлены штатом Вирджиния.