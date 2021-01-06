В Германии назвали условие для производства «Спутника V» в Евросоюзе

Производство российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе возможно только после допуска препарата в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Если речь идет об освоении европейских мощностей для производства российской вакцины, то это возможно только при условии получения допуска этой вакцины EMA»,— приводит слова госпожи Деммер Deutsche Welle.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, уделив особое внимание возможным перспективам совместного производства вакцин. Ульрике Деммер, в свою очередь, отказалась сообщить подробности конфиденциальной, по ее словам, беседы между лидерами.

О вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «От прививки станет всем светлей».