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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На территории Сочи зафиксировано два природных пожара

В лесах курортной столицы действуют два очага возгорания. Лесная подстилка горит в ауле Лыготх и в п. Дагомыс. Площадь открытого горения в обоих очагах составляет по 100 м2, сообщает пресс-служба МЧС по краю.

С огнем борются 108 человек и 24 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. На месте пожара работает оперативный штаб. Мониторинг обстановки ведется с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, из-за участившихся пожаров в ряде лесничеств края введен пожароопасный сезон. На территории лесного фонда в границах Геленджикского, Джубского, Новороссийского, Пшишского, Туапсинского лесничеств введено ограничение пребывания граждан в лесах, а также ограничен въезд в них транспортных средств.

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