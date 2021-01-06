Полицейского из Перми, возглавившего УМВД по Забайкальскому краю, представят личному составу 12 января

Полковник полиции Вячеслав Еговцев, назначенный указом президента начальником УМВД по Забайкальскому краю, будет представлен личному составу 12 января. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Напомним, ранее господин Еговцев был заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее вся служба Вячеслава Еговцева в органах внутренних дел была связана с Прикамьем. В 1997 году он с отличием закончил юридический институт МВД России и был назначен на должность оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с экономической преступностью при УВД Перми. Через два года он перевелся в управление по борьбе с организованной преступностью региона, где на различных должностях прослужил до 2004 года. После Вячеслав Еговцев возглавил ОБЭП УВД Перми, а в 2010 управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД региона. С 2012 по 2018 был начальником УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.