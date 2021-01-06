15 человек с диагнозом COVID-19 погибли на Кубани

За сутки в Краснодарском крае умерли 15 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. У всех выявлена внебольничная двусторонняя пневмония тяжелого течения.

Самому молодому из погибших всего 37 лет. Он скончался в Крымской ЦРБ, сопутствующим заболеванием была гипертония. 49-летний житель Северского района имел сахарный диабет. У 50-летнего жителя Лабинского района - кахексия и рак легкого.

Больше всего за минувшие сутки умерло в Северской ЦРБ, там зафиксировано три летальных случая. По два человека умерли в Лабинской и Крымской центральных районных больницах.

Андрей Ульченко