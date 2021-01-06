В Краснодарском крае 187 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 109 женщин и 78 мужчин, в том числе у шестерых детей, сообщает пресс-служба администрации региона.

В краевой столице выявили 54 случая, в Геленджике и Темрюкском районе – по 12 заболевших. По девять случаев в Сочи и Белореченском районе, по восемь – в Армавире, Крыловском, Выселковском районах.

Всего с начала пандемии общее число заболевших составило – 28 850 человек, из них 2 321 несовершеннолетние. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения – 508,3.

19 387 человек выздоровели. 1021 человека с диагнозом COVID-19 спасти не удалось. В настоящий момент в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 123 пациента, еще трое – на ЭКМО.

Андрей Ульченко