Российские хоккеисты выпали из тройки Молодежный чемпионат мира завершился для них поражением в матче за бронзу от финнов

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Эдмонтоне завершился для сборной России, в какой-то момент казавшейся вполне готовой бороться даже за золото, неудачно. Разгромленная в полуфинале канадцами, она проиграла и матч за бронзу финнам — 1:4. А золото досталось сборной США, одолевшей в финале хозяев турнира — 2:0.

Игорь Ларионов, легенда отечественного хоккея, для которого нынешний чемпионат мира был первым в роли наставника российской «молодежки», говоря о его итогах, употребил слово «разочарование». И его можно было понять. По ходу только что завершившегося десятилетия сборная России, которую почти беспрерывно тренировал предшественник Ларионова Валерий Брагин, держала слишком высокую планку, чтобы успехом для нее выглядело просто попадание в топ-четверку.

Золото она взяла лишь однажды — в 2011 году, но зато после этого всего раз за целую декаду не пробилась в призовую тройку, а до финала добиралась четырежды, в том числе на предыдущем первенстве в Чехии.

И явных признаков того, что осечка трехлетней давности должна повториться, долго не было заметно: российская команда в ноябре была сильнее взрослых соперников на финском этапе Евротура, канадский чемпионат открыла выигрышем у мощных американцев, и даже осечка в матче с чехами не заставила понижать ее котировки. Сборная России выглядела готовой, по крайней мере, бороться за золото.

Но с этой борьбой не сложилось. В полуфинале ее разбили в пух и прах — 5:0 — канадцы, а завершился чемпионат для россиян в каком-то смысле еще более болезненным поражением.

«Бронзовый» матч с финнами, крепкими, но не то чтобы жутко страшными, она начала очень недурно, демонстрируя все те свои достоинства, что отчего-то положила в чулан и заперла на огромный замок во встрече с канадской командой. Быстрый выход из зоны, нацеленность на перехват, скорость — ее игра выливалась в сплошные финские мучения. А гол, забитый Ильей Сафоновым после классного маневра Максима Грошева, представлялся абсолютно закономерной наградой за усилия. Скорее даже недостаточно увесистой — шансов было гораздо больше.

Но продолжить в том же духе не вышло.

К концу стартового периода финны подняли голову, сами чуть не забили — российскому голкиперу Ярославу Аскарову помогла штанга, а со второго периода уже постоянно рубились с противником на равных.

И тоже предъявили козырь. Шайбы, заброшенные сборной Финляндии во втором и третьем периодах, были жутко похожи друг на друга: позиционная атака, дальний бросок, ловко подставленная на «пятачке» клюшка.

У российской команды после второй была куча времени, чтобы отыграться. Однако потратила она его удивительно скверно. А кульминацией этого транжирства был эпизод, в котором капитан Василий Подколзин попал клюшкой в лицо финну и заработал четырехминутное удаление. В полуфинале оно у Подколзина за аналогичное нарушение тоже было — и тогда трансформировалось в канадский гол, а сейчас не позволило сборной России устроить полноценный штурм. Вместо штурма — ранняя замена Аскарова на шестого полевого игрока и еще две пропущенные шайбы в пустые ворота.

Фото: Getty Images

А после матча за бронзу состоялся финал, который, надо полагать, лишь чуть-чуть добавил боли тем, кто переживал за российскую сборную. В нем американцы — те американцы, которые полторы недели назад смотрелись куда хуже россиян,— довольно убедительно взяли верх над считавшимися уже стопроцентными фаворитами канадцами.

Алексей Доспехов