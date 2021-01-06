Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США обыграла сборную Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в канадском Эдмонте и завершилась со счетом 2:0. Шайбы забили Туркотт (14), Зеграс (21).
CLEAR THAT BENCH! @usahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/D0hpWgDjqb— IIHF (@IIHFHockey) January 6, 2021
США выиграли молодежный чемпионат в пятый раз в истории. Канада взяла серебро в десятый раз. Третье место заняла Финляндии. Она обыграла сборную России со счетом 4:1.
Почему россияне не смогли выйти в финал — в материале “Ъ” «Российские хоккеисты попали под разгром».