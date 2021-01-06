В США число заразившихся COVID-19 превысило 21 млн

Коронавирус COVID-19 выявлен у более 21 млн 42 тыс. жителей США, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Число летальных случаев в стране достигло 357 тыс.

За последние сутки в США зафиксировали более 180 тыс. новых заразившихся и почти 2 тыс. смертей. США остаются мировым лидером как по числу заразившихся, так и по количеству летальных исходов. Масштабная вакцинация от коронавируса началась в стране в середине декабря.

Всего в мире зафиксировано более 83 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 1,8 млн заразившихся. Третью неделю подряд во всем мире регистрируется более 4 млн новых заразившихся за семь дней. Число новых летальных исходов за последнюю неделю выросло на 3% и составило 76 тыс.

О помощи государства гражданам и экономике США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не сдался, но все подписал».