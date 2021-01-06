Суд Джорджии вновь отклонил иск Трампа о пересмотре итогов выборов

Окружной суд в Атланте (штат Джорджия) отклонил иск предвыборного штаба Дональда Трампа с требованием пересмотреть результаты выборов главы государства, сообщило агенство Bloomberg. Суд счел, что обработка голосов прошла без нарушений. Пересчет голосов в Джорджии проводился дважды. В обоих случаях большинство голосов получил Джо Байден.

Иск господина Трампа был подан 31 декабря. В нем утверждается, что власти штата нарушили избирательное законодательство штата при проведении досрочного голосования по почте. Аналогичные прошлые иски были также отклонены судом штата.

Решение судьи было озвучено за несколько часов до объявления результатов второго тура выборов в Сенат Конгресса США, прошедшего в штате. В случае если победу одержат кандидаты от Демократической партии, республиканцы потеряют свое преимущество в верхней палате. Согласно предварительным результатам, после обработки половины бюллетеней, демократы набирают 52,7% голосов.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп не признал итоги выборов и продолжает настаивать на пересчете голосов. Инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января.

О борьбе президента на выборах и после них — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».