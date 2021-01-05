В кунгурской колонии будут производить изделия из стали и чугуна

В 2021 году на базе исправительной колонии №40 в Кунгуре возобновит работу цех металлургического литейного производства. Также в эксплуатацию планируется ввести цех горячего цинкования. Как уточняют в пресс-службе краевого правительства, цеха будут запущены в рамках реализации программы по промышленной кооперации ГУФСИН по Пермскому краю и «Кунгурского литейно-машиностроительного завода».

Общая стоимость проекта составляет 234 млн рублей. А для бесперебойной работы предприятия планируется организовать 136 новых рабочих мест. На базе колонии планируется производить чугунные фланцы и линейные оконцеватели для опорных изоляторов. Также планируется производить продукцию из чугуна и стали для нужд структур «РЖД» и «Газпрома», метрополитена, предприятий жилищно-коммунального, дорожного и паркового хозяйства.

По словам главного инженера ГУФСИН России по Пермскому краю Дмитрия Машкина, в результате реализации проекта, выработка на одного заключенного вырастет на 389% - до 73,3 тыс. руб. в месяц. «Средства с заработной платы направятся на погашение исков за причиненный вред от совершенных преступлений, возмещение затрат на их содержание в колонии. Все работы по вводу производства планируется завершить до середины лета и уже осенью получить первые партии готовой продукции», - отметил господин Машкин.

Предполагается, что объем произведенной продукции до 2025 года составит не менее 7040 тонн на сумму 528 млн рублей, а отчисления в бюджеты различных уровней составят 54 млн рублей.