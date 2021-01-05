В небо над Ярославской областью поднимутся аэростаты

7 января в городе Переславле-Залесском Ярославской области состоится фестиваль воздухоплавания «Яблоки на снегу», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для участия в фестивале приедут пилоты из нескольких регионов страны. Они поднимутся в небо на ярких аэростатах.

По словам заместителя председателя областного правительства Максима Авдеева, традиционный летний фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России», который проводится в Переславле, стал одной из визитных карточек региона.

«Зимний фестиваль воздухоплавания проводится во второй раз. Но он уже привлек интерес зрителей. Это очень яркое и зрелищное событие, у участников которого есть уникальная возможность подняться в небо и увидеть красоту Ярославского края с высоты птичьего полета»,– рассказал господин Авдеев.

По данным пресс-службы, всего в небо над Переславлем поднимутся до семи аэростатов.

Антон Антонов