Тренер молодежной сборной России по хоккею назвал причины проигрыша в матче с Канадой

Молодежной сборной России не хватило энергии, усилий или мастерства в матче с Канадой в 1/2 финала чемпионата мира по хоккею, считает главный тренер Игорь Ларионов. Россия проиграла со счетом 0:5.

«Канадцы, в целом, были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру»,— сказал Игорь Ларионов журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, ход игры мог переломить незасчитанный гол, когда Россия проигрывала 0:4. «Этот гол мог поменять игру. Когда ты проигрываешь 0:4, то стараешься забросить хоть какую-то шайбу»,— добавил главный тренер.

Игорь Ларионов также ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера. «Напрашивается ли отставка и был ли подход к игре правильным? Можно как угодно рассуждать, если говорить, что произошло. Нужен анализ, нельзя сразу сказать, правильный подход или нет. Неприятное поражение, но я горжусь парнями, у этих ребят большое будущее, им надо расти дальше и пройти через такие поражения»,— сказал тренер (цитата по «Чемпионату»).

Матч 1/2 финала с участием России и Канады прошел сегодня ночью. Матч за бронзу пройдет завтра,6 января. Соперником россиян стала сборная Финляндии, проигравшая команде США.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «Российские хоккеисты попали под разгром».