В Словакии выявили первый случай «британского» штамма коронавируса

В Словакии подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, распространившимся из Великобритании. Сколько именно человек заболели, пока неизвестно. Новая мутация появилась в декабре, ее обнаружили уже в более 10 странах.

Об обнаружении нового штамма в Словакии сообщил министр здравоохранения страны Марек Крайчи. «Уже в первых образцах, взятых в районе Михаловца (город на востоке Словакии.— “Ъ”), удалось выявить так называемую английскую мутацию»,— написал он в Facebook.

Врачи говорили, что новый штамм COVID-19 более заразен для детей и подростков. Из-за этого вирус может быстрее переходить к взрослым, что грозит всплеском заболеваемости. Из-за распространения новой мутации более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией, в том числе Россия.

О новом штамме читайте в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».