Пашинян обсудил Карабах и двусторонние отношения с вице-премьером России Оверчуком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и зампред правительства России Алексей Оверчук обсудили на встрече в Ереване вопросы армяно-российского сотрудничества и ситуацию в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.

На встрече премьер Армении подчеркнул большую роль, которую сыграла Россия в прекращении военных действий в Карабахе и установлении перемирия. Никол Пашинян и Алексей Оверчук обсудили гуманитарную помощь Нагорному Карабаху и широкий круг вопросов армяно-российской повестки. «Премьер-министр Армении и вице-премьер РФ рассмотрели двустороннее взаимодействие в различных сферах, в частности экономической, энергетической, транспортной, вопросы развития инфраструктуры и борьбы с коронавирусом»,— говорится в сообщении.

В конце сентября в Нагорном Карабахе обострился военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. 10 ноября стороны при поддержке России подписали мирное соглашение о прекращении огня. Договоренность предполагала, в частности, передачу части территорий Азербайджану и введение в Карабах российских миротворцев.

Подробнее о конфликте и его последствиях читайте в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».