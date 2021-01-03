Женщина и трое детей пострадали в ДТП с автобусом под Ярославлем

В Ярославской области на трассе «Москва — Холмогоры» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали четыре человека, трое из которых несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 января около 19 часов.

По данным пресс-службы, на 254 км трассы столкнулись легковой автомобиль Ford Focus под управлением 35-летней женщины и пассажирский автобус Yutong под управлением 46-летнего водителя. В УМВД отметили, что на момент аварии в легковушке находились дети.

В пресс-службе уточнили “Ъ-Ярославль”, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Женщину – водителя иномарки и детей – девочку трех лет и мальчика одного года госпитализировали в больницу. Третьему ребенку – 17-летней девушке требуется амбулаторное лечение.

В связи с ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что 2 января на трассе М-8 в Ярославской области произошло ДТП с участием трех автомобилей в котором погибли четыре человека. В Переславском районе произошло столкновение автомобилей BMW, «Лада Веста» и Mercedes.

Екатерина Руденко