Четыре человека погибли под Ярославлем в ДТП с тремя автомобилями

В Ярославской области 2 января произошло ДТП с участием трех автомобилей в котором погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По информации пресс-службы, сегодня около 10:30 в Переславском районе на федеральной автотрассе М-8 «Холмогоры» столкнулись автомобили BMW, «Лада Веста» и Mercedes.

В результате ДТП погибли 31-летний водитель автомобиля BMW, 23-летний водитель автомобиля «Лада Веста», а также 50-летняя пассажирка автомобиля «Лада Веста» и 53-летний пассажир этого автомобиля. С травмами в больницу была госпитализирована 26-летняя пассажирка автомобиля BMW.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали сотрудники и руководство УГИБДД, работала следственно-оперативная группа. Выезжали сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь. В связи с ДТП ведется проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Антон Антонов