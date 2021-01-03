В бывшем автосалоне «Экс Авто» в Камской долине открылся магазин «Светофор»

В бывшем автосалоне «Экс Авто» по ул. Спешилова, 111 открылся продовольственный магазин «Светофор». По информации в соцсетях торговой сети, магазин начал работать в декабре 2020 года. «Светофор» занимает только часть помещения, вторая половина бывшего автосалона сдается в аренду.

Сеть «Светофор» основана в 2009 году в Красноярске. Торговые точки «Светофора» — розничные склады-магазины самообслуживания, работающие в режиме «жесткого дискаунтера». Сегодня сеть насчитывает более 1,5 тыс. магазинов в России, Беларуси, Казахстане, Литве, Германии и Румынии. В Пермском крае на данный момент работает 20 филиалов сети.

Напомним, автохолдинг «Экс Авто» Алексея Ярушина был признан банкротом в 2015 году. Сумма долгов компании превышает 1,5 млрд руб. До кризиса автохолдинг был крупнейшим в Перми дилером, в его порт¬феле было 12 брендов. Рыночная стоимость имущества должника оценивалась в 900 млн руб. В феврале прошлого года пермский девелопер «Орсо групп» за 74 млн руб. выкупил на торгах автосалон «Экс Авто» на ул. Елькина, 14. Позже девелоперский холдинг Владимира Матыцина «Евроинвест» выкупил у банковских структур десять лет пустовавший автосалон Nissan «УралАвтоИмпорта» на шоссе Космонавтов. Имущественный комплекс автосалона на ул. Спешилова, 111 был последним крупным активом обанкротившегося дилера. В конце лета 2020-го он тоже был продан на торгах. Покупателем стал пермский предприниматель Илья Волков, предложивший за актив 38,01 млн руб.