Захваченные в плен в Ливии моряки сказали, что «просто проезжали мимо»

Трое россиян и один украинец пробыли в плену в Ливии 10 дней, они рассказали об этом сегодня, 3 января, когда прилетели в Москву. Они утверждают, что «просто проезжали мимо» Ливии.

Димитрий Димитриади рассказал журналистам, что их захватили, ничего не объясняя, когда они были на частной яхте, передает ТАСС. Виктор Бодряга рассказал, что одну из ночей моряков оставили связанными и у них не было возможности сменить позу. «Это была не тюрьма, а военная база. Спали на полу»,— сказал господин Бродяга. Моряки поблагодарили власти за освобождение из плена.

Вместе с тем член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что моряки хотели зайти в Ливию для дозаправки, так как у них закончилась солярка. «Моряки, была прогулочная яхта. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания»,— сказал господин Малькевич журналистам (цитата по «РИА Новости»).

10 декабря 2020 года из ливийского плена были освобождены сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они провели в тюрьме полтора года.