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Освобожденные в Ливии россияне и украинец прибыли в Москву

В Москве приземлился самолет, на борту которого находились три гражданина России и один украинец, освобожденные из плена в Ливии. Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Малькевич.

«Самолет сел... Я нахожусь на летном поле, встречаю»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

В своем Telegram-канале он опубликовал фото освобожденных.

10 декабря 2020 года из ливийского плена были освобождены сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они провели в тюрьме полтора года.

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