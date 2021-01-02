04 января, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Глава ГИБДД Москвы отстранен от должности по выслуге лет

Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от должности по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главка московской полиции. Он написал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Ранее сообщалось об увольнении господина Дроганова.

В сообщении пресс-службы уточняется, что заявление господин Дроганов подал 4 ноября. Он был назначен на должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы 18 ноября 2019 года. Временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин, сообщает ТАСС.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя