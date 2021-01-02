Глава ГИБДД Москвы отстранен от должности по выслуге лет

Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от должности по собственному желанию, сообщили в пресс-службе главка московской полиции. Он написал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Ранее сообщалось об увольнении господина Дроганова.

В сообщении пресс-службы уточняется, что заявление господин Дроганов подал 4 ноября. Он был назначен на должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы 18 ноября 2019 года. Временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин, сообщает ТАСС.