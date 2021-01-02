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Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Под Воронежем восстановили уплывший понтонный мост

В Лискинском районе Воронежской области восстановили наплавную переправу через Дон, связывающую с райцентром село Селявное-2 и хутор Титчиха. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил депутат райсовета Александр Молодцов. В обоих населенных пунктах, напомним, проживают порядка 700 жителей, которые более недели были лишены короткого пути до райцентра.

Как рассказал «Ъ-Черноземье» господин Молодцов, понтонную переправу вместе с сотрудниками МЧС помогали восстанавливать представители ГК «Эконива». Восстановлению моста способствовало и заметное потепление.

Почему на Дону в разгар зимы пошел лед и сорвал переправу, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков


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