Уплывший понтонный мост оставил два воронежских села без связи с райцентром

В Лискинском районе Воронежской области ледоходом сорвало наплавную переправу через Дон, связывающую с райцентром село Селявное-2 и хутор Титчиха. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал депутат райсовета Александр Молодцов. В обоих населенных пунктах насчитывается около 400 домохозяйств и порядка 700 жителей. По объездной частично грунтовой дороге до Лисок надо преодолеть около 120 км, отметил депутат.

8 декабря господин Молодцов направил обращение (копия есть у “Ъ-Черноземье”) руководителю областного департамента транспорта и автодорог Максиму Оськину с просьбой «решить вопрос» улучшения состояния переправы: падение уровня воды в Дону увеличило углы въезда и съезда, и большинство автомобилей и автобусов не смогли ей пользоваться. Между тем дорога через переправу ведет к детскому саду, больнице, школе и магазинам, говорилось в обращении. В ответе от 15 декабря представители департамента отметили, что мост «находится в удовлетворительном состоянии» и «в полной мере обеспечивает проезд транспортных средств». Обследовать наплавной мост в департаменте планировали до конца второго квартала 2021 года. Через две недели после ответа мост сорвало с переправы и снесло льдом ниже по течению.

По словам Александра Молодцова, ситуация стала неожиданной для районных властей: по их мнению, лед тронулся якобы из-за сброса теплой воды с одного из крупных промышленных предприятий выше по течению. Во время «планового» ледохода весной мост разводят, но движение льда в конце декабря власти предугадать не смогли. Теперь сотрудники переправы надеются на дальнейшее потепление, чтобы лед растаял и уплывший недалеко мост можно было тракторами отбуксировать на прежнее место.

Олег Мухин, Андрей Цветков