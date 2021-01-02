В Перми на продажу выставлен БЦ «Титан» за 48 млн рублей

На продажу выставлен деловой центр «Титан» на ул. Аркадия Гайдара, 16а. Согласно объявлению на сайте avito.ru, стоимость бизнес-центра в Мотовилихинском районе составляет 48,08 млн руб. Общая площадь 3-этажного здания составляет 1,13 тыс. кв. м. Объект продается в рамках торгов по банкротству. По сведениям kartoteka.ru , в здании располагается 5 организаций, среди которых сеть парикмахерских «Стрижка за стрижкой», АН «Гранат», сеть прачечных «Место стрики» и прочие.

Отметим, ранее продаваемый объект назывался «Титаник». Торгово-офисный центр был сдан в эксплуатацию в мае 2013 года. Застройщиком является ООО «Офис 27». По данным kartoteka.ru единственным учредителем этого общества в 2013 году было ООО «Ротор», аффилированное ОАО «УК «Стратегия». В апреле 2013 года «Титаник» выставлялся на продажу за 60 млн руб.

АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» был признан банкротом в 2018 году по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»). Ранее ликвидатор установил недостаточность стоимости имущества организации. На момент введения процедуры банкротства сумма требований кредиторов составляла 5,5 млрд руб.