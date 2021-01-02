Власти Москвы предупредили о снегопаде и гололеде до конца дня

В Москве до конца дня прогнозируется снегопад, власти предупреждают водителей о гололеде. В Подмосковье экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, губернатор Андрей Воробьев поручил скорее очистить дороги от снега.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что до конца сегодняшнего дня, 2 января, будет идти мокрый снег с дождем, местами гололед. «Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию»,— говорится в Telegram-канале департамента.

Сильный снегопад прошел ночью в Подмосковье, губернатор области Андрей Воробьев попросил экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. «Расчистить дороги нужно как можно скорее»,— написал он на своей странице во «ВКонтакте». Он также посоветовал жителям по возможности пересесть на общественный транспорт.

Гидрометцентр ранее сообщил, что на следующей неделе в Москве похолодает. По ночам температура может опускаться до –10 градусов. По области прогнозируется до –8.

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