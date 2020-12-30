Начало 2021 года будет оттепельным Какая погода ожидается в новогоднюю ночь в Москве

Новый год начнется при температуре около нуля. Синоптики ожидают, что в городе будет идти мокрый снег или дождь. Мощные снегопады, которые накрыли столицу в начале недели и спровоцировали десятибалльные пробки, уступили более теплому воздуху с Атлантики.

Были опасения, что это приведет к гололеду, но к Новому году воздух прогреется еще сильнее, рассказал “Ъ FM” ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков: «Морозная погода в столице закончилась, ее завершение сопровождалось выпадением осадков, в том числе в виде замерзающего дождя с формированием гололеда. По счастью это явление не было интенсивным и масштабным. Следом начал распространяться более теплый атлантический воздух, поэтому температура уверенно повышается и приближается к нулевым значениям.

30-31 декабря погода станет оттепельной, температура воздуха повысится до +2 градусов и в течение суток будет колебаться около нулевых значений.

Погода будет преимущественно облачной, пройдут небольшие осадки, но без существенного ухудшения ситуации на дорогах».

По прогнозу Gismeteo, температура в Москве снова уйдет ниже нуля только к 4 января. Снег должен пойти 5-го.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы в столице днем 30 декабря оцениваются на семь баллов. Особенно трафик затруднен в центре города, например, в районе Балчуга, Большого каменного моста, Кузнецкого моста и Тверской.

По данным «Яндекса», в ближайшие пару часов пробок станет еще больше, но к вечеру они начнут рассасываться.

Почти бесснежная погода позволяет надеяться, что к 31 декабря на дорогах будет свободнее, считает генеральный директор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов: «Так как перед новогодними праздниками не ожидается никаких обширных снегопадов, гололедиц, ливней и штормов, то прогноз, в общем-то, достаточно оптимистичный. 31 числа на дорогах будет свободно, не будет больших затруднений, заторов.

Единственное, возможно, в центре все-таки будет довольно много машин, потому что приезжие и жители столицы, возможно, поедут посмотреть на праздничное убранство Москвы.

Но если у вас есть цель куда-то поехать по работе или по каким-то делам, то смело выезжайте, по возможности объезжайте Бульварное кольцо, может быть, Садовое кольцо, и проблем у вас не возникнет».

Куда напряженнее обстановка в московских аэропортах. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии и видеозаписи, на которых видно большие толпы людей. Не все из них в масках.

В сервисе Biletix рассказали “Ъ FM”, что три четверти россиян, которые планировали поездки на зимние праздники, собирались вылетать как раз в последние дни года. В основном они отправляются в Сочи, Крым и Санкт-Петербург, меньшинство — в Ереван, Кишинев и Стамбул.

Сергей Гусев